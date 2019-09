Nadal, cel mai amuzant moment al zilei la US Open! Raspunsul lui Rafa atunci cand a fost intrebat daca are probleme cu dieta: jurnalistii au izbucnit in ras

Rafa Nadal a produs cel mai amuzant moment al zilei cu numarul 6 la US Open.

Intrebat de un jurnalist italian de cat timp nu mananca branza sau carne numarul 2 ATP a facut cateva lamuriri cu privire la dieta sa, in cadrul conferintei de presa de dupa victoria obtinuta in fata lui Hyeon Chung in turul 3, scor 6-3, 6-4, 6-2.

"Nu mananc branza. N-am mancat branza in toata viata mea, nu imi place", a spus Rafa Nadal, moment din care jurnalistii au izbucnit in hohote de ras.

"Mananc carne cand vreau sa mananc carne. Nu am nimic impotriva carnii. Doar ca prefer peste, asta e tot. Nu am probleme cu dieta. Mananc ce vreau sa mananc. Desigur, dieta este importanta pentru viata si pentru a ramane sanatos", a adaugat Nadal.

Intrebat daca mananca parmezan, Rafa Nadal i-a raspuns jurnalistului italian ca nu mananca, si i-a sugerat acestuia ca nici el nu are nevoie de parmezan, facand aluzie la greutatea sa corporala.

"Dieta nu este punctul meu forte. Am o dieta normala. Nimic special. Incerc sa mananc sanatos, mai ales cand sunt in circuit, dar cand sunt acasa ori in concediu, mananc precum un om normal", a conchis Rafael Nadal, care se va duela in optimile de finala cu Marin Cilic. Croatul a trecut in 4 seturi de americanul John Isner, scor 7-5, 3-6, 7-6, 6-4.