Reacția lui Darren Cahill după ce Jannik Sinner a făcut instrucție cu Grigor Dimitrov în finala de la Miami 

Jannik Sinner şi-a continuat debutul fantastic de sezon, reuşind să cucerească trofeul la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare de 8.995.555 de dolari, în finala căruia l-a învins, duminică, în două seturi, 6-3, 6-1, pe bulgarul Grigor Dimitrov.

Câştigător al Openului Australiei în luna ianuarie, iar apoi al turneului ATP 500 de la Rotterdam, în februarie, Sinner a pierdut doar unul dintre cele 23 de meciuri pe care le-a disputat în 2024 şi va fi noul număr 2 mondial începând de luni, depăşindu-l pe spaniolul Carlos Alcaraz.

După două eşecuri în finală la Miami, în 2021 (în faţa polonezului Hubert Hurkacz) şi 2023 (în faţa rusului Daniil Medvedev), Sinner a ridicat trofeul în premieră la competiţia din Florida, trecându-şi în palmares totodată al doilea titlu de categoria Masters 1.000, după cel cucerit anul trecut la Openul Canadei.

Sinner l-a dominat vineri, în semifinale, pe rusul Daniil Medvedev (numărul 4 mondial), de care a trecut cu 6-1, 6-2, iar duminică a făcut o nouă demonstraţie de forţă în faţa lui Dimitrov, etalând un joc complet, precis şi puternic.

Australianul Darren Cahil, unul dintre cei doi antrenori ai lui Jannik Sinner, a salutat performanţa elevului său: "Consider că a fost incredibil astăzi (duminică), aproape că nu a făcut erori neforţate, a continuat să joace foarte lung, pentru a face dificil fiecare punct al lui Dimitrov. Când Grigor a câştigat puncte, datorită unui tenis spectaculos, l-a făcut să-şi asume multe riscuri".

După succesul lui Carlos Alcaraz de la Indian Wells, unde spaniolul i-a produs singura înfrângere a anului lui Sinner, în semifinale, circuitul american pe hard a confirmat faptul că spaniolul şi italianul sunt liderii incontestabili ai noii generaţii de jucători din tenisul mondial.

Alcaraz şi Sinner urmează acum să-şi demonstreze calităţile şi pe zgură, în faţa sârbului Novak Djokovic, actualul lider al clasamentului mondial, cu un avans de peste 1.000 de puncte faţă de italian, care urmează să revină în competiţie după un început de an dezamăgitor (înfrângere în semifinale la Australian Open, apoi în turul al treilea la Indian Wells şi absent de la Miami).

