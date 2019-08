US OPEN 2019 | Cum a reusit Townsend sa le elimine pe Halep si Cirstea! Urmeaza Bianca Andreescu pentru americanca! Cronica meciului cu Sorana

Sorana Cirstea a fost eliminata de Taylor Townsend, numarul 116 WTA in turul al treilea de la Flushing Meadows, aceeasi jucatoare care i-a oprit visul american si Simonei Halep, in turul al doilea.

Americanca a fost din nou imperiala din punct de vedere tactic, alegandu-si inca o data inspirat momentele in care sa urce la final si sa isi plaseze oponenta in situatia presanta de a gasi passing shot-ul perfect.

Partida s-a incheiat 7-5, 6-2 pentru Taylor, dupa o ora si 29 de minute de joc. In optimile de finala de la New York City, Townsend va juca cu Bianca Andreescu, jucatoare canadianca de origine romana. Andreescu a invins-o in doua seturi, 6-4 6-4, pe Caroline Wozniacki.

Taylor Townsend, din nou curajoasa: a efectuat 73 de urcari la fileu, dintre care 45 reusite (62%)

Mai experimentata, Sorana Cirstea a inceput acest meci avand tonul potrivit. Nu s-a lasat intimidata de faptul ca in primele doua puncte Townsend urcase deja de doua ori la fileu si a dat drumul la o serie de passing shot-uri extrem de bine plasate.

Cu retururi excelente calitativ, joase in inaltime, care au vanat picioarele lui Taylor Townsend, Sorana si-a apropiat puncte importante, fortand greseala pe voleul adversarei si facand break. Era 2-0 si avea sa fie mai apoi 3-1 pentru Sorana, care parea in controlul partidei, la fel cum a fost si Simona in primul set al confruntarii sale cu Townsend.

Numai ca de la 3-1, Sorana a inceput sa forteze mai mult cu forehandul, greselile nefortate – 20 la final – aveau sa se inmulteasca, iar meciul s-a echilibrat considerabil. A fost totusi 30-30 la scorul de 5-4 pentru Sorana, unde jucatoarea din Romania a ratat o oportunitate enorma de a transa setul in favoarea ei. Din acel punct a urmat un sir de 12 puncte castigate consecutiv de Townsend, care dupa un break alb, succedat de un hold alb s-a distantat la 7-5, intr-un set care a totalizat aproape o ora de joc.

In al doilea set si-ntr-o arena partinitoare cu Townsend, Sorana s-a incurajat din rasputeri, dar jocul exact si ofensiv al americancei, plusat in eficienta si de ovatiile publicului avea sa se dovedeasca mult prea frustrant de gestionat pentru Sorana, la fel cum a fost pentru Simona.

Passing-urile Sorana si-au pierdut precizia, loviturile direct castigatoare – 30, numarul final – s-au inmultit pentru Townsend, fapt care a condus la situatia in care, de la 1-3, Sorana a mai reusit doar un game in setul 2.

Townsend a castigat din nou gratie a trei motive importante: serviciul, backhand-ul in cross si voleurile din preajma fileului. La toate acestea s-a adaugat, ca de fiecare data in aceasta editie a US Open, curajul de a se avanta la plasa si stabilitatea psihologica, factori care au ajutat-o sa faca abstractie de scor si au impins-o decisiv spre calificare.

Este cel mai bun rezultat la un Grand Slam in cariera jucatoarei in varsta de 23 de ani din SUA, pe care o asteapta o optime de finala in care va juca impotriva Biancai Andreescu pentru un loc intr-a doua saptamana a turneului.

Intrebata la finalul jocului cum a gestionat victoria impotriva Simonei Halep, Townsend a dat dovada si de charisma, spunand ca „nu stia ca atat de multi oameni au numarul ei de telefon.”

Pentru calificarea in turul 3, Sorana Cirstea va primi 163.000 de dolari si 130 de puncte WTA, care o urca in clasamentul LIVE de pe locul 106 pana pe pozitia 94.