US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 6

Ziua a sasea la Flushing Meadows s-a incheiat cu lacrimi si-a-nceput cu zambete.

Autor: Marcu Czentye

Ben Stiller a fost bucuros sa asiste pe Arthur Ashe la un meci senzational facut de favoritul sau, Rafa Nadal, care a avut in arsenal tot ce exista mai „nadalian” pe aceasta planeta: passing shot-uri ridicol de bune, banana shots lovite cu maiestrie si forehand-uri inside-out cu top-spin pana la cer si inapoi.

In absenta unei prestatii perfecte, de altfel foarte bune, Chung n-a putut spera la mai mult decat 9 game-uri obtinute in fata Regelui Zgurii. Intrebat la interviul de pe teren post-meci daca vrea sa devina Regele Hard-ului, intrucat a fost observat jucand tot mai agresiv la New York, Nadal a spus, modest si simplu, ca intotdeauna: „Nu sunt rege nicaieri.”

Pe terenurile adiacente, Cilic s-a chinuit grozav cu Isner, pe care l-a intors dintr-un moment delicat, in care scorul seturilor era egal la 1, iar americanul avea minge de break. In nota obisnuita insa, Cilic a ignorat presiunea, a plesnit niste forehanduri direct castigatoare ori a fortat greseli din partea oponentului sau si a ajuns, in cele din urma, la confruntarea cu Nadal, care il asteapta luni in ceea ce probabil va fi cel mai palpitant meci al zilei.

Pierzand primul set dupa ce-a condus cu 4-1, Alexander Zverev l-a facut mai apoi mic pe Aljaz Bedene si a bifat, in sfarsit, un meci care n-a ajuns in maximum de seturi. Despre Zverev, John McEnroe a declarat in aceste zile ca ar fi distras pe teren, dar cat de concentrat este germanul vom putea afla doar in optimi, cand se va duela cu un jucator mai tenace decat el, argentinianul Diego Schwartzman.

Pe Louis Armstrong, Taylor Townsend a revenit cu victorie, zdrobindu-i rabdarea si Soranei Cirstea, dupa ce jocul serviciu-voleu fusese prea mult de gestionat si pentru Simona Halep, in turul anterior. Townsend a ajuns in cea mai inalta faza atinsa in vreun Grand Slam vreodata , optimi, acolo unde va juca cu Bianca Andreescu; canadianca n-a stat prea mult pe ganduri si a batut-o in doua seturi pe campioana de la Australian Open 2018, Caroline Wozniacki.

Cu Goerges si Ahn bifand surprizele inevitabile ale zilei, calificandu-se in ciuda olandezei Kiki Bertens, respectiv letonei Jelena Ostapenko, sesiunea de seara se putea incheia, lasand loc spectacolului ulterior.

Si-a fost, intr-adevar, show autentic, cand Monfils si Shapovalov s-au razboit la un nivel tenisistic inalt, timp de 3 ore si 38 de minute de joc. Si ce putea fi mai frumos decat sa-l vezi pe Monfils revitalizat, ajungand la 33 de ani in saptamana a doua a unui Slam, si gata de o celebrare in stil “Wakanda”, savurata de un stadion plin.

LAMONF does it!@Gael_Monfils celebrates in serious style after a 5-set thriller over Shapovalov...#USOpen pic.twitter.com/HRJX7sRrgs — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

A fost tenis bun si in meciul Rublev-Kyrgios, partida in care australianul, desi a facut un game in numai 28 de secunde, a fost mult prea departe de victorie si si-a recunoscut, vorbind singur cu voce tare ca ii lipseste Australia si s-a saturat de New York. Doar Copil il mai poate convinge sa ramana, in caz de o noua victorie azi, la dublu.

Ziua s-a incheiat cu lacrimi insa, dupa ce Coco Gauff – tenismena-senzatie a Americii, in varsta de numai 15 ani – a facut doar 3 game-uri in fata liderului mondial, Naomi Osaka. Japoneza a consolat-o la fileu, la finele partidei si a sfatuit-o sa ramana pe teren pentru a mai savura sprijinul publicului.

Pentru toti fanii tenisului si pentru toti fanii branzei, trebuie mentionat ca ziua a sasea nu s-a incheiat inainte ca lumea tenisului sa fie zguduita de vestea ca Rafa Nadal nu mananca branza, nu a mancat niciodata branza si nu ii place branza. Poate asta sa fie secretul celor 18 slam-uri castigate pana in prezent.

Lucruri de retinut dupa ziua a sasea la US Open:

• Gael Monfils arata ca un candidat serios la semifinale. Va juca in optimi cu Andujar, iar in caz de calificare in sferturi, cu Rublev/Berrettini.

• Taylor Townsend va urca la fileu, indiferent de numele jucatoarei. Va avea Bianca Andreescu passing shot-urile necesare pentru a o elimina?

• Nick Kyrgios a pierdut din nou la un Grand Slam primul meci in care a fost supus unui test serios.

• Coco Gauff a pierdut primul meci al sau cu Naomi Osaka, insa pare intr-atat de valoroasa incat Osaka nu se va mai bucura pentru prea mult timp de un palmares pozitiv in fata sa.

• Marin Cilic este in forma, pregatit sa-i ia set/seturi lui Rafa Nadal. Singura problema e ca Nadal se afla intr-o forma si mai buna.