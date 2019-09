Programul romanilor in ziua a saptea la US Open! Raluca Olaru va juca azi doua meciuri

US Open 2019 a ajuns in faza optimilor de finala.

Se cunosc cei 16 sportivi ramasi in cursa pentru castigarea trofeului, atat pe tabloul masculin de simplu, cat si pe cel feminin.

Vor fi meciuri extraordinare in optimile de finala, capete de afis fiind Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka, Rafael Nadal vs. Marin Cilic si Elina Svitolina vs. Madison Keys.

Programul complet al optimilor de finala de la US Open:



Duminica, 1 septembrie



Tabloul feminin:

Ashleigh Barty vs. Qiang Wang

Serena Williams vs. Petra Martic

Karolina Pliskova vs. Johanna Konta

Elina Svitolina vs. Madison Keys

Tabloul masculin:

Stan Wawrinka vs. Novak Djokovic

Roger Federer vs. David Goffin

Daniil Medvedev vs. Dominik Kopfer

Grigor Dimitrov vs. Alex De Minaur

Tot azi isi vor continua drumul la Flushing Meadows si ultimii 2 seniori din Romania ramasi in cursa pentru trofeu: Raluca Olaru – la dublu feminin si dublu mixt – si Marius Copil – la dublu masculin.

Raluca Olaru va juca azi doua meciuri la US Open

Raluca Olaru va avea azi doua meciuri de disputat. Dupa victoria de ieri alaturi de Franko Skugor, obtinuta in fata dublului Lucie Hradecka / Artem Sitak, scor 6-4, 7-5, Olaru/Skugor vor juca in optimi cu perechea Chan/Dodig, a patra favorita la castigarea turneului.

Inainte de acest duel insa, Olaru va afla daca se va califica alaturi de Yang in turul 3 la dublu feminin. Cele doua isi vor masura fortele cu dublul Ostapenko/Kichenok.

Marius Copil si Nick Kyrgios vor juca astazi al doilea meci impreuna

Dupa victoria senzationala din primul tur, Copil/Kyrgios vor avea parte de un meci mai dificil, in fata favoritilor cu numarul 16 la castigarea turneului. Este vorba despre Marach/Melzer, ambii din Austria.

Luni, 2 septembrie



Tabloul feminin:

Naomi Osaka vs. Belinda Bencic

Donna Vekic vs. Julia Goerges

Bianca Andreescu vs. Taylor Townsend

Kristie Ahn vs. Elise Mertens

Tabloul masculin:

Rafael Nadal vs. Marin Cilic

Alexander Zverev vs. Diego Schwartzman

Gael Monfils vs. Pablo Andujar

Andrey Rublev vs. Matteo Berrettini