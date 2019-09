US OPEN 2019 | Nadal, aproape de al 19-lea titlu de Grand Slam! "Dorm foarte bine noptile si daca nu sunt jucatorul cu cele mai multe titluri!"

Rafael Nadal s-a calificat in cea de-a 27-a finala de Grand Slam a carierei.

Spaniolul a castigat 18 dintre acestea si este la doar 2 titluri de mare slem distanta de liderul clasamentului all-time, Roger Federer.

Intrebat despre aceasta lupta intre Federer, Djokovic si el pentru titlul de cel mai bun tenismen al tuturor timpurilor in ceea ce priveste Grand Slam-urile castigate, Nadal a declarat urmatoarele:

Rafael Nadal: „Cu siguranta, mi-ar placea sa devin jucatorul cu cele mai multe turnee de mare slem, dar dorm foarte bine noptile si daca nu sunt jucatorul cu cele mai multe Grand Slam-uri.”



„Cand am ajuns aici la New York, obiectivul meu era sa imi procur o sansa sa castig acest turneu. Iata-ma aici, acordandu-mi o noua sansa de a castiga un Grand Slam si aceasta este satisfactia personala. Castigi, pierzi, este parte a sportului,” a spus Rafa.

„Sunt multumit cu cariera mea, fericit cu ceea ce fac si trebuie sa continui sa muncesc din greu pentru a-mi procura sanse de a castiga Slam-uri. Una dintre sanse va fi duminica si este doar o alta sansa. Daca voi castiga duminica, va fi uimitor, daca voi pierde, sper sa mai pot avea sanse de acest gen in viitor,” a adaugat numarul 2 ATP.

„Da, mi-ar placea sa devin jucatorul cu cele mai multe turnee de mare slem, dar nu poti sa fii frustrat toata ziua, gandindu-te cu cate trofee in plus au vecinii tai. Trebuie sa fii multumit cu tine insuti, sa joci in stilul tau. Daca voi reusi, e fantastic, iar daca nu, macar stiu ca am dat totul pentru a reusi,” a conchis Rafael Nadal, castigator a 18 turnee de mare slem.

Lista turneelor de mare slem castigate de Rafael Nadal

• 1 titlu la Australian Open (2009)

• 12 titluri la Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

• 2 titluri la Wimbledon (2008, 2010)

• 3 titluri la US Open (2010, 2013, 2017)

Rafael Nadal va juca impotriva lui Daniil Medvedev duminica de la ora 23:00 pentru a-si adjudeca al 19-lea titlu de campion de Grand Slam.