FINALA US OPEN | Bianca Andreescu, in fata unui meci istoric: "Consider ca merit sa fiu in finala!"

Bianca Andreescu se pregateste pentru finala US Open pe care o va juca impotriva Serenei Williams.

Inainte de ultimul act de la Flushing Meadows, jucatoarea canadianca de origine romana a declarat ca vrea sa joace mai bine decat a facut-o in semifinale si ca este constienta de faptul ca publicul va fi de partea Serenei.

„Mi-am dorit dintotdeauna sa joc cu Serena si am spus mereu in cadrul echipei mele ca vreau s-o infrunt inainte sa se retraga. Serena este o campioana uimitoare, pe teren si in afara lui,” a declarat Andreescu.

Bianca Andreescu: „Sper sa pot juca putin mai bine in finala decat am jucat in semifinala”

„Am visat la acest lucru de cand eram mica. Dar nu multi oameni credeau ca poate deveni realitate. Dupa meci am fost in soc, dar in acelasi timp am luptat din greu sa ajung aici, deci consider ca merit sa fiu in finala de sambata,” a adaugat canadianca de origine romana.

„Imi amintesc ca o urmaream inca de cand aveam 10 ani. Sunt sigur ca Serena va juca cel mai bun tenis al sau si sper ca si eu sa fac cel mai bun joc al meu. Fie ca jucatoarea mai buna sa castige!”, a spus Bianca.

„Nu cred ca a jucat cel mai bun tenis al sau la Toronto, avand probleme la spate, dar am reusit sa simt putin jocul ei si modul in care loveste mingea,” a mai spus Andreescu, care a devenit a doua jucatoare din Canada calificata vreodata in finala unui turneu de Grand Slam, dupa ce Eugenie Bouchard a ajuns in ultimul act la Wimbledon 2014.

„Cu siguranta, publicul va tine cu Serena si va trebui sa depasesc cu acest aspect,” a conchis Bianca Andreescu.

Simona Halep va cadea pe locul al 6-lea WTA daca Bianca Andreescu va castiga US Open

Dupa eliminarea in turul al doilea la Openul American, Simona Halep a coborat o pozitie in clasamentul WTA. Situatia clasamentului Simonei s-ar putea inrautati in cazul in care Bianca Andreescu va reusi sa castige turneul de la US Open.

Bianca Andreescu vs. Serena Williams se va juca sambata seara, de la ora 23:00, ora Romaniei.