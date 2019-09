US OPEN 2019 | Matteo Berrettini, dupa ce a fost eliminat de Nadal: "Am invatat la acest US Open ca tenisul este ciudat!"

Rafael Nadal si Matteo Berrettini au jucat unul din cele mai spectaculoase meciuri ale acestui US Open

Spaniolul s-a impus scor 7-6, 6-4, 6-1 la finalul unui meci care s-a intins pe durata a 2 ore si 39 de minute de joc. Italianul a produs un prim set de inalta calitate, procurandu-si doua mingi de set, pierdute insa din cauza serviciului care nu a functionat in momentul potrivit si a unei scurte trimise eronat.

„Am invatat dupa acest US Open ca tenisul este ciudat. Am venit aici la US Open nu cu foarte multa incredere, eram accidentat, nu am jucat bine la Cincinnati si nu ma asteptam la un turneu atat de bun aici. Am invatat dupa acest parcurs sa fiu pregatit pentru fiecare punct si fiecare meci,” a declarat Berrettini.

Matteo Berrettini: „Cred ca atunci cand am atitudinea corecta pe teren pot fi foarte periculos si pot juca de la egal la egal cu oricine.”

Despre Berrettini Rafa a avut numai cuvinte de lauda, la finalul partidei. „Matteo a avut un parcurs foarte bun aici, a jucat bine si pe iarba. A urcat foarte multe pozitii in clasament in acest an, si-a imbunatatit mult nivelul de joc, are 23 de ani si tot timpul inainte sa progreseze. Are o serva foarte puternica, un forehand imens si un potential enorm pentru a deveni un jucator care se va lupta in urmatorii opt ani la titlurile importante,” a declarat Rafael Nadal despre tenismenul italian in varsta de 23 de ani.

Matteo Berrettini va urca de lunea viitoare pana pe locul al 13-lea in clasamentul ATP. Inainte de acest US Open, Berrettini ocupa locul 25. Acum, italianul este in carti pentru a se califica la Turneul Campionilor de la Londra.