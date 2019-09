FINALA US OPEN | Bianca Andreescu a stat cu 3 ore mai mult pe teren decat Serena Williams! Cifrele celor doua inainte de finala

Serena Williams si Bianca Andreescu se vor intalni in aceasta seara in finala US Open 2019.

Pana si aceasta informatie suna uluitor, avand in vedere ca in 1999 Serena castiga primul sau titlu de mare slem, chiar la Flushing Meadows, iar Bianca Andreescu avea sa se nasca abia in anul urmator.

Bianca Andreescu s-a nascut la 16 iunie 2000, in Mississauga, Canada. Este fiica Mariei si a lui Nicu Andreescu, originari din satul Vaideeni, judetul Valcea. Bianca a inceput sa practice tenisul in Romaniei, familia sa locuind in perioada copilariei sale alternativ in Canada si Romania.

Parcursul Serenei Williams pana in finala

• Turul 1: 6-1, 6-1 vs. Maria Sharapova (60 de minute de joc)

• Turul 2: 5-7, 6-3, 6-1 vs. Caty McNally (o ora si 56 de minute de joc)

• Turul 3: 6-3, 6-2 vs. Karolina Muchova (76 de minute de joc)

• Optimi: 6-3, 6-4 vs. Petra Martic (89 de minute de joc)

• Sferturi: 6-1, 6-0 vs. Qiang Wang (44 de minute de joc)

• Semifinale: 6-3, 6-1 vs. Elina Svitolina (71 de minute de joc)

Seturi pierdute: 1

Timp petrecut pe teren: 456 de minute, adica 7 ore si 36 de minute

Media loviturilor direct castigatoare / meci: 27,5

Cu exceptia unei trageri la sorti mai putin fericite in primul tur, care insa avea sa se demonstreze norocoasa in cele din urma, Serena Williams n-a fost intrebuintata decat in turul al doilea, un meci pe care l-a inceput cu un grad de concentrare insuficient.

Serena a avut parte de un singur duel care se anunta dificil, in semifinale, dar si-a facut meciul usor impotriva Elinei Svitolina, fiind foarte agresiva si lovind 34 de winnere.

Drumul Biancai Andreescu spre finala

• Turul 1: 6-2, 6-4 vs. Katie Volynets (90 de minute de joc)

• Turul 2: 6-3, 7-5 vs. Kirsten Flipkens (85 de minute de joc)

• Turul 3: 6-4, 6-4 vs. Caroline Wozniacki (93 de minute de joc)

• Optimi: 6-1, 4-6, 6-2 vs. Taylor Townsend (o ora si 57 de minute de joc)

• Sferturi: 3-6, 6-2, 6-3 vs. Elise Mertens (doua ore si 3 minute de joc)

• Semifinale: 7-6, 7-5 vs. Belinda Bencic (doua ore si 15 minute de joc)

Seturi pierdute: 2

Timp petrecut pe teren: 643 de minute, adica 10 ore si 43 de minute

Media loviturilor direct castigatoare / meci: 32,66

Bianca Andreescu n-a avut parte de meciuri usoare la aceasta editie a Openului American, desi a inceput acest turneu din pozitia de favorita numarul 15. Exceptand primul tur, Andreescu s-a duelat cu adversare experimentate ori in forma si a demonstrat in optimi, sferturi si semifinale o mare rezilienta din punct de vedere mental.

A stat cu aproape 3 ore in plus pe teren pentru a se califica in finala si inca nu ii vine sa creada ca este intr-o finala de Slam, dar in acelasi timp stie ca isi merita locul in ultimul act si pare hotarata sa joace in continuare la fel de neinfricata.

Momentul emotionant de la Toronto

Bianca Andreescu si Serena Williams s-au mai intalnit o singura data in meciuri oficiale. S-a intamplat in aceasta vara, la Toronto, Canada, cand Serena Williams s-a retras la scorul de 3-1 in primul set.

Jucatoarea americana a acuzat dureri grave la spate, motiv pentru care Bianca s-a dus sa o incurajeze in acele clipe grele, conturand astfel unul dintre cele mai emotionante momente si una dintre cele mai mari dovezi de fair-play din tenisul anului 2019.

Ce a spus Bianca Andreescu inaintea finalei

„Mi-am dorit dintotdeauna sa joc cu Serena si am spus mereu in cadrul echipei mele ca vreau s-o infrunt inainte sa se retraga. Serena este o campioana uimitoare, pe teren si in afara lui,” a declarat Andreescu.

„Am visat la acest lucru de cand eram mica. Dar nu multi oameni credeau ca poate deveni realitate. Dupa meci am fost in soc, dar in acelasi timp am luptat din greu sa ajung aici, deci consider ca merit sa fiu in finala de sambata,” a adaugat canadianca de origine romana.

„Imi amintesc ca o urmaream inca de cand aveam 10 ani. Sunt sigur ca Serena va juca cel mai bun tenis al sau si sper ca si eu sa fac cel mai bun joc al meu. Fie ca jucatoarea mai buna sa castige!”, a conchis Andreescu.

Ce a spus Serena Williams despre Bianca Andreescu

„Bianca stie foarte bine cum sa isi varieze jocul si sa trimita lovituri diferite, in moduri diferite. Mai presus de toate, imi place de ea ca persoana. E minunata,” a spus detinatoarea a 23 de titluri de mare slem.

„Bianca este o jucatoare fantastica. Variaza foarte mult, niciodata nu poti sti ce va urma din partea ei. Face toate loviturile foarte bine, serveste bine, se misca bine, are o tona de forta si e incantator de urmarit. E o jucatoare buna, cred ca e minunata pentru tenisul feminin,” a conchis Serena Williams.

Episodul al doilea din istoria confruntarilor directe dintre Bianca Andreescu si Serena Williams va avea loc sambata seara, de la ora 23:00.