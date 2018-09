Un nou turneu pentru Simona Halep! Decizia de ultim moment: unde merge inainte de Turneul Campioanelor

Simona Halep s-a mai inscris la un turneu inaintea celui de la Singapore.

Romanca va participa si la turneul de la Moscova. Organizatorii VTB Kremlin Cup au anuntat ca liderul mondial se va afla in acest an la startul competitiei Premier din capitala Rusiei.

Turneul de la Moscova se va desfasura in perioada 15-20 octombrie si este dotat cu premii totale de 932.866 dolari.

Competitia are loc chiar inainte de Turneul Campioanelor de la Singapore.

"In prezent, Simona este liderul clasamentului WTA, o pozitie meritata, caci joaca un tenis variat si bogat in combinatii, unul din cele mai atractive din tenisul mondial si de aceea foarte apreciat de catre public. Suntem bucurosi sa o primim pe Simona la Moscova. Ea a evoluat mereu bine in capitala noastra. Ne aducem aminte nu numai de victoria ei din 2013, dar si de succesul ei dinainte, cand castiga Campionatele Europene U16 la Moscova. De atunci, publicul nostru o indrageste", a spus directorul turneului de la Moscova, Alexei Selivanenko, in comunicatul oficial de pe site-ul competitiei.