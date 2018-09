HALEP WUHAN | De ce nu o poate intrece nimeni pe Halep?! "La noua din zece meciuri face asta" Declaratie surprinzatoare a unei adversare de top

Simona Halep a ajuns la 47 de saptamani in fruntea clasamentului WTA.

Karolina Pliskova a explicat de ce Simona Halep nu poate fi intrecuta in clasamentul WTA.

Simona Halep se afla la 2.500 de puncte in fata danezei Caroline Wozniacki in clasamentul WTA.

Karolina Pliskova, una dintre adversarele de top ale Simonei, a explicat intr-o conferinta de presa ca nu crede ca Halep va fi detronata prea curand.

"Simona a fost in spatele meu in urma cu un an sau doi, dar acum este cea mai constanta jucatoare din tot circuitul. Are rezultate bune la turneele mari, a castigat un Grand Slam. Chiar si cand nu castiga Grand Slam-uri, tot ajungea in finale sau in semifinale. Ea nu se descurca bine doar la un turneu, ci la noua din zece! Din acest motiv este acolo unde este!

Ea nu are turnee proaste, nu da meciurile cadou. Din acest motiv e pe primul loc, din acest motiv castiga meciurile echilibrate, meciurile dificile pentru ca lupta pana la capat. Jocul ei este uneori prea puternic si prea bun pentru noi, celelalte jucatoare. Pentru Simona, toate saptamanile din circuit sunt grozave, pe cand, pentru celelalte jucatoare, sunt doar perioade si perioade", a spus Pliskova la conferinta de presa.

Simona Halep este in fruntea clasamentului mondial de 47 de saptamani si este aproape sa incheie al doilea an consecutiv in pozitia de lider WTA.

Simona este prezenta in aceasta saptamana la turneul de la Wuhan, acolo unde o va intalni, in turul al doilea, pe Dominika Cibulkova, marti, de la ora 16:00.

