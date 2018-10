"E o pierdere uriasa!" Mesajul presedintelui WTA dupa retragerea Simonei Halep de la Turneul Campioanelor

Presedintele WTA, Micky Lawler, i-a transmis Simonei Halep un mesaj dupa ce romanca a decis sa se retraga de la Turneul Campioanelor.

El a precizat ca absenta liderului mondial de la ultimul turneu major al anului reprezinta o pierdere uriasa pentru competitie si spera ca anul viitor sa se califice si sa poata participa fara dureri. "Absenta Simonei Halep este cu siguranta o pierde uriasa pentru Turneul Campioanelor. Este pe locul 1 WTA, a dominat tenisul in mare masura, a avut rezultate exceptionale in ultimii ani. Speram sa se recupereze cat mai rapid si o asteptam din nou la Turneul Campioanelor", a spus Micky Lawler in Singapore.

Simona Halep a fost diagnosticata de curand cu hernie de disc si a decis sa nu forteze pe final de sezon si sa abandoneze la ultimele trei turnee (Beijing, Kremlin Cup, Turneul Campioanelor). La Singapore, in locul Simonei a intrat olandeza Kiki Bertens.