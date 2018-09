HALEP WUHAN | Ea este cea care a uimit in 2018! Simona Halep se inclina in fata ei: "Merita tot ce i se intampla"

Simona Halep va evolua la Wuhan in turul al doilea, unde o va intalni pe Dominika Cibulkova.

Simona Halep se afla in China, acolo unde va intra in competitie in turul al doilea, avand-o ca adversara pe Dominika Cibulkova.

Romanca a vorbit, la conferinta de presa, despre jucatoarea cu cea mai impresionanta ascensiune in tenisul mondial feminin in 2018.

Halep a declarat ca nu este surprinsa de succesul lui Naomi Osaka la US Open. Japoneza de doar 20 de ani a reusit sa castige Grand Slam-ul si a intrat in top 10 WTA.

"Osaka este o jucatoare foarte buna, stiam dintotdeauna ca este capabila de aceste rezultate. Este foarte puternica, desi este inca tanara, are o conditie fizica foarte buna si e puternica si mental. Este foarte puternica, iar in era noastra e foarte important.

Simt ca a castigat si mai multa incredere dupa US Open, dar merita tot ce i se intampla deoarece se antreneaza din greu", a spus Simona la conferinta de presa.

Daca la inceputul anului Naomi Osaka era clasata pe locul 68 WTA, aceasta se afla, in prezent, pe pozitia a 8-a.

Japoneza a reusit sa castige la Indian Wells si apoi a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2018.