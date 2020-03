ULTIMA ORA: Simona Halep a anuntat ca se retrage de la turneul WTA Indian Wells din cauza unei accidentari suferite la piciorul stang

Simona Halep a anuntat prin intermediul unei postari pe Facebook publicate in jurul orei 03:00, ora Romaniei ca nu va participa la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, programat pentru 11-22 martie.

Decizia Simonei este o consecinta a accidentarii de care suferea inca inaintea turneului WTA de la Dubai, pe care l-a castigat inainte de a-si anunta retragerea de la competitia din Doha.



"Sunt foarte dezamagita de faptul ca ma gasesc nevoita sa ma retrag de la editia 2020 a BNP Paribas Open. Din nefericire, accidentarea la picior de care sufar inca dinaintea inceperii turneului din Dubai imi cauzeaza probleme in continuare si nu voi putea sa ma recuperez la timp pentru a face deplasarea la Indian Wells", a scris Simona Halep pe Facebook.

"Fara indoiala, acest turneu este unul dintre cele mai importante ale calendarului anual de tenis pentru mine si sunt trista ca voi lipsi, dar abia astept sa revin in 2021!" a adaugat numarul 2 WTA.



„Simona Halep are o problema zdravana acum la piciorul stang, trebuie sa stea o luna. Ea cu piciorul ala a castigat turneul si ati vazut in ce hal a ajuns sa lupte pana la sfarsit", declara presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac la sfarsitul lunii februarie.

Spusele miliardarului roman confirma auto-evaluarea Simonei Halep, care motiva in felul urmator retragerea de la competitia din Doha: "E o decizie pe care am luat-o inainte de meci (n.r. finala de la Dubai). Am inceput acest turneu cu o mica accidentare la picior. Cu 10 zile inainte de Dubai, cand inca eram acasa, am simtit aceste probleme, dar am tras de mine. Mi-am spus ca fiecare meci e important. Nu m-am gandit la nimic altceva decat sa castig meciul. Momentan sunt fericita ca am putut sa termin turneul de la Dubai si pot sa ma odihnesc. Am nevoie de odihna, am spus stop turneului de la Doha", a relatat Simona Halep la conferinta de presa derulata dupa finala castigata la Dubai impotriva Elenei Rybakina.

