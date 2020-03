INEDIT | Ce a primit Simona Halep pe post de trofeu la primul turneu jucat in perioada junioratului: "Si acum il am acasa"

Din articol Primul meci de tenis jucat vreodata de Simona Halep

Simona Halep le-a povestit fanilor sai istoria primului turneu de tenis pe care l-a jucat in perioada junioratului, la Mamaia in 1998.

Simona Halep a practicat tenisul inca din fazele timpurii ale copilariei sale, iar acest lucru starneste in continuare zambete din partea actualului numar 2 WTA atunci cand povesteste istoria primului turneu de tenis jucat in perioada junioratului.

"Inceputurile mele in tenis n-au fost prea usoare, pentru ca aveam o personalitate destul de dezvoltata. Asa cum sunt si acum pe teren eram si atunci: ma enervam des, poate si mai mult, eram foarte emotiva, nu stiam sa imi controlez emotiile, dar in mare parte a ramas aceeasi dorinta de a castiga fiecare meci pe care il joc si aceeasi dorinta de a practica sportul acesta. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri, doar faptul ca am progresat de la an la an", a declarat Simona Halep pentru tiebreak.ro.

"Au fost foarte mari emotiile si am simtit ca ceva minunat s-a intamplat in viata mea. Tin minte ca primul turneu l-am jucat in 1998 la Mamaia, in Constanta. Cred ca aveam 6-7 ani si am jucat la categoria 8-10 ani; am pierdut in sferturi, dar am primit ca trofeu pentru cea mai tanara participanta o vaza verde pe care o tin si acum acasa," a mai spus Halep pentru aceeasi sursa.

Simona Halep ocupa in prezent locul al doilea in clasamentul WTA, avand 6076 de puncte. Palmaresul romancei in circuitul profesionist WTA numara nu mai putin de 20 de titluri castigate in proba de simplu, intre care doua de Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).