Moment GENIAL dupa finalul meciului de la Dubai! Ce a facut antrenorul Simonei Halep cand a fost chemat la poza

Simona va relua colaborarea cu Darren Cahill in circuitul american.

Pana atunci, de ea se ocupa Artemon Apost-Efremov, care a mai lucrat in Romania cu Irina Begu si Mihaela Buzarnescu.

Efremov a fost in prim-plan in mai multe dintre momentele dificile traite de Simona la Dubai. Sfaturile sale au ajutat-o pe Halep si in finala cu Rybakina. La finalul meciului care i-a adus Simonei al 20-lea titlu din cariera, Efremov s-a bucurat din plin. A sarit la propriu in fotografia pe care Simona a vrut sa o aiba alaturi de staff-ul sau. :)