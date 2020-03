Amintiri din copilarie, cu Simona Halep: "Imi era rusine sa intru pe teren la meciuri" | Ce a facut Halep cu primii bani castigati din tenis

Simona Halep a facut noi dezvaluiri despre copilaria sa petrecuta pe terenurile de tenis.

Simona Halep a rememorat istoria primilor bani castigati din tenis si le-a topit inimile fanilor sai cei mai apropiati, relatand singurul mod prin care le dadea batai de cap parintilor in timpul copilariei sale.

"Niciodata nu a fost conditionat un cadou de rezultatul unui meci de tenis. Eu, singura, cum fac si in ziua de azi, de fiecare data cand castigam un meci important sau un turneu, mergeam in oras cu parintii mei si imi cumparam ceva. Dar cumparam tot ceva strict profesional, sa spun asa, adica o pereche de pantofi, un trening, ceva de genul acesta," a relatat Simona Halep pentru tiebreak.ro.

Amintiri din copilarie, cu Simona Halep: "Imi era rusine sa intru pe teren la meciuri"



"Imi aduc bine aminte de primii bani castigati din tenis. A fost la turneele de 10.000 din Romania; pentru mine au fost niste turnee foarte bune, care m-au ajutat, dar n-am facut nimic special cu banii, ci i-am investit inapoi in mine, pentru ca, in perioada aceea aveam nevoie de sustinere," a afirmat actualul numar 2 WTA intr-un interviu oferit aceleiasi surse.

"Nu (n.r. le-am creat probleme parintilor mei). Am fost un copil cuminte si introvertit, emotiv... le-am dat batai de cap pentru ca imi era rusine sa intru pe teren la meciuri, dar in rest nu," a adaugat Halep in acelasi interviu.