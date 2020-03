Cel mai mare vis al Simonei Halep NU este legat de tenis: "O sa se intample intr-o zi" | "Profesional, mi-am indeplinit toate visele"

Simona Halep a dezvaluit care sunt cele doua vise pe care nu si le-a indeplinit inca.

Intr-un interviu acordat in pauza competitionala dintre turneele din Asia si cele din Statele Unite ale Americii, Simona Halep a facut public care sunt cele doua vise ale copilariei care i-au ramas neindeplinite.

"Legat de profesie, toate mi s-au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul vis care nu mi s-a indeplinit inca este sa ma marit," a afirmat Simona Halep pentru tiebreak.ro.

"O sa se intample intr-o zi, dar nu cum spune presa, ca eu in fiecare luna ma marit. Va veni o zi in care imi voi indeplini si acest vis si, bineinteles, sa devin mama,” a mai spus campioana de la Wimbledon pentru aceeasi sursa.

Simona Halep este intr-o relatie amoroasa cu Toni Iuruc, milionar machedon in varsta de 40 de ani care a insotit-o atat la Gala Tenisului Romanesc, cat si in presezonul din Dubai.

Participa Simona Halep la Indian Wells si Miami?



Participarea Simonei Halep la turneele de la Indian Wells si Miami este pusa in dubiu de starea piciorului stang, care a fost principalul motiv din spatele retragerii sale de la turneul WTA de la Doha: "E o decizie pe care am luat-o inainte de finala de la Dubai. Am inceput acest turneu cu o mica accidentare la picior. Cu 10 zile inainte de Dubai, cand inca eram acasa, am simtit aceste probleme, dar am tras de mine. Mi-am spus ca fiecare meci e important. Nu m-am gandit la nimic altceva decat sa castig meciul. Momentan sunt fericita ca am putut sa termin turneul de la Dubai si pot sa ma odihnesc. Am nevoie de odihna, am spus stop turneului de la Doha," declara Simona Halep dupa incheierea competitiei din Emiratele Arabe Unite.

"Simona Halep are o problema zdravana acum la piciorul stang, trebuie sa stea o luna. Ea cu piciorul ala a castigat turneul si ati vazut in ce hal a ajuns sa lupte pana la sfarsit", a declarat presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac la sfarsitul lunii februarie.