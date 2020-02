"Simona are o problema zdravana la piciorul stang si trebuie sa stea o luna" | Ion Tiriac nu crede ca Simona Halep va mai juca tenis pana in luna aprilie 

Participarea Simonei Halep la Indian Wells si Miami, cele doua turnee importante ale lunii martie este in pericol.

Revenirea Simonei Halep in circuitul WTA s-ar putea amana din cauza starii de sanatate a numarului 2 WTA. Programata sa joace urmatorul turneu in perioada 11-22 martie la Indian Wells, campioana de la Wimbledon ar putea lipsi de la primul turneu WTA Premier Mandatory al anului din cauza unei accidentari la piciorul stang.

„Simona Halep are o problema zdravana acum la piciorul stang, trebuie sa stea o luna. Ea cu piciorul ala a castigat turneul si ati vazut in ce hal a ajuns sa lupte pana la sfarsit", a declarat presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac.

Simona Halep: "Am inceput turneul de la Dubai cu o mica accidentare la picior, dar am tras de mine"



Spusele miliardarului roman confirma auto-evaluarea Simonei Halep, care motiva in felul urmator retragerea de la competitia din Doha: "E o decizie pe care am luat-o inainte de meci (n.r. finala de la Dubai). Am inceput acest turneu cu o mica accidentare la picior. Cu 10 zile inainte de Dubai, cand inca eram acasa, am simtit aceste probleme, dar am tras de mine. Mi-am spus ca fiecare meci e important. Nu m-am gandit la nimic altceva decat sa castig meciul. Momentan sunt fericita ca am putut sa termin turneul de la Dubai si pot sa ma odihnesc. Am nevoie de odihna, am spus stop turneului de la Doha", a relatat Simona Halep la conferinta de presa derulata dupa finala castigata la Dubai impotriva Elenei Rybakina.

Problema de ordin fizic i-ar putea impiedica Simonei prezenta la ambele turnee care constituie "The Sunshine Double", anume Indian Wells (11-22 martie) si Miami Open (24 martie - 4 aprilie). In cazul in care acest lucru se va intampla, Halep va reveni in cel mai probabil scenariu abia spre sfarsitul lunii aprilie, la turneul WTA de la Stuttgart, Germania (zgura, 20-26 aprilie).

.@Simona_Halep picks up her 20th career title with a clutch 3-6, 6-3, 7-6 (5) over Elena Rybakina. #DDFTennis pic.twitter.com/n5UHFTSlGu — TENNIS (@Tennis) February 22, 2020