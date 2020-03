Indian Wells 2020 | CALCULE: Simona Halep ar putea pierde locul 2 WTA in scenariul unui parcurs impresionant reusit de Karolina Pliskova 

Din articol Simona Halep are 120 de puncte WTA de aparat la Indian Wells, California

Pozitia a doua ocupata de Simona Halep in clasamentul WTA ar putea fi pusa in pericol la Indian Wells 2020.

Dupa Openul Australian, incheiat pentru Simona Halep in faza semifinalelor, romanca a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA, depasind-o pe Karolina Pliskova.

Cu 6076 de puncte in momentul de fata, Simona are cu 871 mai multe decat cehoaica, insa ar putea pierde avantajul la finalul turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, fixat pentru perioada 11-22 martie.

La competitia din California vor participa nu mai putin de 96 de jucatoare, iar atat timp cat Karolina Pliskova va reusi maximumul posibil la acest turneu, anume castigarea turneului, Simona Halep va fi obligata sa isi apere cele 120 de puncte castigate acolo anul trecut pentru a ramane pe a doua pozitie in ierarhia generala. Transpus in performanta reala, Simona va avea nevoie sa ajunga din nou pana in optimile de finala, adica sa isi adjudece doua victorii pe tabloul principal.

Karolina Pliskova a ajuns in 2019 pana in faza sferturilor de finala la Indian Wells, unde a fost eliminata in trei seturi de elvetianca Belinda Bencic. De partea opusa, Halep a parasit intrecerea dupa o infrangere suferita in fata conationalei Karolinei, Marketa Vondrousova. Numarul 1 WTA, Ashleigh Barty a fost la randul ei eliminata in optimi la Indian Wells in 2019.