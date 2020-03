Simona Halep vrea un Grand Slam pe hard, dar isi recunoaste limitele: "Nu ma avantajeaza conditiile, atmosfera e galagioasa, se joaca tarziu si nu prea e stilul meu"

Simona Halep mai are un vis de indeplinit in ceea ce priveste turneele de Grand Slam.

Simona Halep a admis ca sansele sale de a castiga US Open sunt relativ reduse, intrucat programul meciurilor turneului si galagia din tribune nu sunt pe placul actualului numar 2 WTA. Cu toate acestea, campioana de la Wimbledon, castigatoare si la Roland Garros a afirmat ca nu renunta la visul ei de a castiga un turneu de mare slem pe suprafata dura.

"Mi-as dori tare mult sa castig un Grand Slam pe hard, am fost aproape la Melbourne, la US Open am avut o singura semifinala (n.r. in 2015, pierduta in favoarea Flaviei Pennetta). Nu pot sa zic ca ma avantajeaza conditiile din America. E o atmosfera mult mai galagioasa in timpul meciurilor, se joaca tarziu si nu prea e stilul meu", a declarat Simona Halep pentru Digi.

Simona Halep: "US Open nu prea e pe stilul meu"



"Am ajuns la un nivel de maturitate, nu mai intru in panica in anumite momente. Acum merg si joc relaxata, cat se poate, cu ghilimele de rigoare, pentru ca nu poti fi relaxat la un meci cu miza. Am inceput sa gestionez mult mai bine emotiile interioare", a completat romanca pentru aceeasi sursa.

Pentru Simona Halep urmeaza turneele de la Indian Wells (9-22 martie) si Miami (23 martie - 5 aprilie), dupa care constanteanca va incepe sezonul de zgura, in cadrul caruia ar putea participa inainte de Roland Garros la Stuttgart, Madrid si Roma.