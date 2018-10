ULTIMA ORA | Anuntul facut de Simona Halep despre operatia la spate! Mesajul pentru fani

Simona Halep a fost diagnosticata cu hernie de disc.

Simona Halep a anuntat pe Facebook ca sufera de hernie de disc. La cateva ore dupa, romanca a revenit cu un mesaj pentru fanii sai, in care a dat verdictul in ceea ce priveste posibila operatie la care ar putea fi supusa.

"Multumesc fanilor mei de peste tot si in special din Romania, pentru grija pe care mi-o poarta si care sunt ingrijorati dupa stirile aparute in mass media din Romania.

As dori sa precizez ca este o hernie de disc intr-adevar dar sub nici o forma nu se pune problema operatiei.

Voi urma tratamentul adecvat care consta in exercitii si fizioterapie. Voi reveni cu informatii!", a anuntat Simona Halep.

Simona Halep a revenit in tara dupa infrangerea de la Wuhan si abandonul de la Beijing, cauzate de problemele la spate si a facut un RMN. In urma investigatiei, a reiesit ca romanca are hernie de disc. Anuntul a fost facut de Simona pe retelele de socializare.

"Voiam sa va informez ca la RMN a reiesit ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare, dar sper ca voi fi inapoi in curand! Va voi tine la curent! Multumesc tuturor pentru sustinere ❤!", a fost mesajul transmis de Halep.

Imediat, s-a vorbit despre posibilitatea efectuarii unei interventii chirurgicale, care ar fi tinut-o departe de terenul de tenis cateva luni.