"Am plans cand a castigat Roland Garros!" Dezvaluirea INCREDIBILA a unei mari campioane: A trait intens triumful Simonei Halep

Succesul Simonei Halep la Roland Garros a emotionat pana la lacrimi o mare campioana.

Lindsay Davenport a dezvaluit de curand ca a fost foarte emotionata dupa ce Simona Halep a castigat, in sfarsit, acel titlu de Grand Slam mult dorit.

Castigatoare a trei titluri majore, americanca in varsta de 42 de ani a declarat ca si-a dorit enorm ca romanca din fruntea clasamentului mondial sa cucereasca un titlu de Grand Slam, iar cand s-a intamplat, la Roland Garros, a izbucnit pur si simplu in lacrimi.

"In acest an fost si comentatoare TV si am plans in cabina. S-a intamplat de trei ori, cand Wozniacki, Halep si Osaka au castigat. Nu puteam vorbi deoarece plangeam. Toate aceste trei povesti au fost fenomenale. Prin cate a trecut Halep pentru a ridica in sfarsit trofeul la Paris...", a spus Lindsay Davenport pentru site-ul oficial al WTA.

In acest sezon, pe care-l termina pe primul loc in ierarhia WTA, Simona Halep a cucerit primul sau titlu de Grand Slam, la Roland Garros, dupa o finala disputata cu americanca Sloane Stephens. Pe langa Paris, Simona a mai disputat o finala de turneu major, la Australian Open, cu Wozniacki, insa a pierdut acolo in setul decisiv. De asemenea, sportiva noastra a mai castigat turneele de la Shenzhen si Montreal.