SCENARII SUMBRE pentru Halep | Durerile la spate au facut victime in tenis! Liderul mondial si jucatoarea din top 5 care s-au retras din aceasta cauza

Simona Halep a anuntat ca are hernie de disc.

Chinuita de durerile de spate la Wuhan si Beijing, unde a abandonat, Simona Halep s-a intors in tara. Romanca a anuntat marti, pe contul sau de Facebook, ca a facut un RMN si a primit un diagnostic dur: hernie de disc.

Din pacate, vestile pot fi din ce in ce mai rele pentru Simona Halep. Aceasta afectiune este una extrem de periculoasa pentru jucatorii de tenis.

Exemple se regasesc si in tenisul feminin, si in cel masculin. Dinara Safina si

Anna Chakvetadze, ambele jucatoare din Rusia, au fost nevoite sa isi incheie prematur carierele in acest sport din cauza durerilor la spate.

Dinara Safina, fost numar 1 mondial, a renuntat la tenis la 25 de ani din cauza durerilor cronice la spate. Ea s-a retras in 2011.

"Nu vreau sa-mi mai torturez corpul si pe mine", spunea rusoaica inainte sa ia decizia finala.

Aceeasi soarta a avut-o si compatrioata sa, Anna Chakvetadze, care s-a retras la 26 de ani. Ea avea probleme la spate, iar acestea nu au mai lasat-o sa joace la capacitate maxima. Chakvetadze a fost clasata pe locul 5 WTA.

In tenisul masculin, Andy Murray este cel care s-a operat, in 2013, de hernie de disc. Dupa operatie, el a revenit in circuit un an mai tarziu. In prezent, englezul nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei, clasandu-se pe locul 259 ATP.