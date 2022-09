Simona Halep a fost a treia cea mai bună jucătoare a circuitului WTA, în primele opt luni ale sezonului 2022. Sportiva din România a fost depășită doar de Iga Swiatek și Ons Jabeur, primele două jucătoare ale lumii, în numărul de victorii semnate în actuala stagiune.

În ciuda unui an dificil, Simona Halep a găsit resurse pentru a fi optimistă

Decizând să își încheie prematur sezonul, Simona Halep se află acum într-o perioadă de recuperare de trei luni, recomandată de medici, după dubla intervenție chirurgicală suferită la nivelul nasului.

În ciuda perioadei de repaus și a divorțului prin care a trecut, Simona Halep le-a insuflat urmăritorilor săi o doză zdravănă de optimism, încă de la prima oră a dimineții zilei de luni, 19 septembrie. „Întotdeauna avem un motiv să zâmbim. Bună dimineața, zi de luni!”, a transmis Simona Halep pe Instagram, cu un ton optimist.

Simona Halep: „Nu îmi plăcea nasul meu deloc. Știu că mulți mă veți înțelege.”

„Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată mental. Având probleme de respirație de mulți ani deja, care s-au înrăutățit, am decis să mă supun sfaturilor medicilor și să fac operația necesară.

Nu aș fi putut să o fac mai devreme, pentru că nu am găsit trei luni libere pentru recuperarea de după, întrucât tenisul mi-a fost prioritatea numărul unu.

Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și operația estetică, pe care voiam să o fac de mult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc.

Așa că am făcut-o și pe asta, am rezolvat problema atât funcțional, cât și estetic. Știu că mulți veți putea să mă înțelegeți.

Nu știu cât va dura recuperarea, pe moment nu mă gândesc la nimic, decât la recuperare.

Ce e cert e că anul acesta nu voi mai juca în niciun turneu oficial. Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile.

Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins,” a scris Simona Halep pe Instagram, dezvăluind că intervenția chirurgicală cu scop estetic o va ajuta în ce privește deopotrivă aspectul, dar și imaginea de sine.