Toti ochii pe Simona Halep in 2019! Americanii cred ca anul viitor va fi unul de top pentru romanca! Ce spun despre urmatorul Grand Slam

Jurnalistii americani sunt convinsi ca Simona Halep mai are multe de spus in tenisul mondial.

Presa din America a facut o analiza a ultimilor ani ai Simonei Halep si sunt de parere ca in 2020, sportiva romanca va ajunge la un nivel si mai inalt.

Cei de la Lob And Smash considera ca Simona a atins maturitatea necesara pentru a ajunge la apogeul carierei, dupa ce a scapat de presiunea Grand Slam-urilor si jocul ei este mult mai relaxat.

"De sase sezoane la rand, Simona a incheiat anul in top 4 WTA. A fost pe primul loc in fiecare an din ultimele 3 sezoane. Halep este o campioana la Roland Garros si Wimbledon. Cu o astfel de carte de vizita, este clar ca Halep nu umai are nimic de dovedit nimanui!

Iar asta ii permite sa intre in 2020 intr-o pozitie excelenta. Nu mai are nevoie sa fuga dupa puncte in clasament, sa-si creeze o reputatie, nu mai existat dubii in privinta capacitatii de a castiga un Grand Slam. Halep are numai de castigat si de adaugat titluri majore la mostenirea sa!", au spus cei de la Lob And Smash.

Primul Grand Slam din 2020 va fi Australian Open si conform sursei citate Simona Halep are sanse foarte mari sa se impuna, avand in vedere ca a mai jucat o finala in Australia, pierduta cu Wozniacki. Un alt plus al romancei este si revenirea lui Darren Cahil, care isi doreste un succes in Australia si asta poate fi un imbold pentru Simona.