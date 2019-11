WOW | Cum a surprins-o Ion Tiriac pe Simona Halep in ziua finalei de la Wimbledon - „De obicei nu face asta.”

Simona Halep a fost laudata in presa americana pentru iubirea pe care i-o poarta Romaniei.

Simona Halep a fost laudata de o publicatie americana care a apreciat modul in care jucatoarea din Constanta se mandreste cu Romania, avand multi membri romani in staff-ul sau.

Americanii au mai punctat ca Simona Halep nu face parte dintre jucatorii nascuti in tari sarace (vezi Victoria Azarenka sau Novak Djokovic) care si-au mutat resedinta in state care le asigura oportunitati fiscale.

Simona Halep: „Am avut mare succes in tenis fara sa am un sistem important in spate. Asta ma face sa ma simt si mai puternica.”



Jurnalistii din SUA au remarcat impactul cunostintelor tenisistice ale lui Ion Tiriac in jocul Simonei Halep. Despre aceasta relatie, Simona a spus urmatoarele: „Influenta lui Tiriac a fost importanta pentru mine. A fost de partea mea mereu in ultimii cinci ani. Tiriac si cu mine avem o relatie speciala si ma motiveaza foarte mult sa-l vad venind la meciurile mele.

Ce i-a spus Ion Tiriac Simonei Halep in ziua finalei de la Wimbledon



„In ziua finalei de la Wimbledon, mi-a spus ca nu conteaza daca voi castiga sau nu. Mi-a spus ca e cea mai importanta zi din viata mea si ca ar trebui sa accept provocarea; exact asta am facut. Apoi m-a imbratisat, lucru care nu se intampla de obicei!”, a relatat Simona povestea zilei de 13 iulie 2019.

„Sunt din Romania, m-am nascut acolo si vad asta ca pe un lucru pozitiv. Am avut mare succes in tenis fara sa am un sistem important in spate. Asta ma face sa ma simt si mai puternica. Simt ca apartin Romaniei. Este mereu o placere sa ma intorc acolo. De fiecare data cand vreau sa-mi incarc bateriile ma duc acasa. Am familia, rudele, prietenii acolo. Oamenii fac din Romania un loc mai bun”, a declarat Halep.

Constanta, pepiniera campionilor in tenis

„Toti campionii vin din Constanta, sper ca si nepotica mea. Cred ca secretul este aerul de mare. Avem antrenori buni, avem o scoala de tenis acolo,” a mai spus numarul 4 WTA.

Americanii au mai scris despre Simona Halep urmatorul fragment: „Simona Halep nu si-a dorit niciodata sa traiasca altundeva decat in tara natala si a castigat Wimbledonul in aceasta vara cu o echipa construita in jurul compatriotilor ei. In lumea multinationala si multiculturala a tenisului, Simona este o exceptie. Majoritatea jucatorilor din tari mici precum Romania, in special cei care provin din tari in care iernile sunt dificile, se muta in locatii insorite, multe dintre ele paradisuri fiscale. Echipele lor sunt alcatuite din oameni ce provin din toate locurile lumii. Ei lucreaza cu antrenori care provin din afara tarii lor. Simona Halep, in schimb, nu a vrut niciodata sa rupa legaturile cu tara natala. A avut mereu resedinta in Romania si s-a inconjurat de compatrioti intreaga ei cariera. La succesul din vara de la Wimbledon, antrenorul, preparatorul fizic, fizioterapeutul si agentul Simonei erau cu totii romani,” au scris cei de la Tennis Head.

„A fost nevoie de un antrenor australian pentru ca Simona Halep sa castige un Grand Slam.”



„A fost nevoie de un antrenor australian, Darren Cahill, pentru a o transforma pe Simona Halep intr-o castigatoare de turneu de Mare Slem la Roland Garros-ul de anul trecut, dar ea a revenit la un antrenor roman in acest an. Pentru ca Darren Cahill a luat o pauza pentru a sta cu familia, Halep s-a intors la Daniel Dobre, antrenor roman cu care mai lucrase inainte,” au adaugat reprezentantii publicatiei din Statele Unite ale Americii.

„Am spus-o la inceputul anului si o spun in continuare. E o sansa speciala sa joc pentru tara mea si intotdeauna mi-a placut sa fac asta,” s-a referit Simona Halep la Olimpiada 2020 de la Tokyo.