Derby-ul de pe Arena Națională a avut o miză aparte: fotoliul de lider la finalul etapei cu numărul 25. Alberto Soro a deschis scorul pentru Dinamo în debutul reprizei secunde, după ce a marcat cu capul, dar Assad Al-Hamlawi a restabilit egalitatea în urma unei faze superbe construite de Carlos Mora.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit la superlativ despre Alberto Soro (26 de ani), cel care a marcat golul ”câinilor” în derby-ul cu Craiova.

Andrei Nicolescu e convins de Alberto Soro: ”Cel mai important transfer”

În sezonul precedent, spaniolul nu a confirmat sub comanda lui Kopic și a fost trimis sub formă de împrumut în Portugalia, la Chaves. Revenit la Dinamo, Soro a devenit, treptat, unul dintre cei mai importanți oameni din echipă.

„Cel mai important transfer e Soro, care e cel mai mare câștig. Soro, cel care nu se integra. La momentul la care am făcut transferul lui, exista posibilitatea de a avea încă un winger, pe cel de la Rapid.

Iar în momentul acesta, Soro e printre cei mai importanți jucători ai echipei, iar transformarea i s-a datorat lui”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Alberto Soro a evoluat în 17 partide pentru Dinamo în acest sezon și, chiar dacă în majoritatea cazurilor a intrat din postura de rezervă, a bifat patru goluri și trei assist-uri în campionat și Cupa României.

Craiova își menține poziția de lider. Dinamo, pe locul trei

În urma rezultatului de pe Arena Națională, oltenii rămân pe primul loc, cu 50 de puncte și un avantaj de doar un punct față de urmăritoarele Rapid și Dinamo.

Dinamo va juca tot pe teren propriu și în următoarea etapă, cu Unirea Slobozia, echipa pregătită de Claudiu Niculescu, în timp ce Universitatea Craiova își va măsura forțele cu FCSB.