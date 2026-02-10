Ce loc a obținut România la sărituri cu schiurile! Cea mai bună clasare obținută până acum

Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală într-o probă în care fiecare sportiv al echipei contribuie cu o săritură la rezultatul final.

Performanţele sportivilor români au fost: Delia Folea a sărit 78,5 metri, Mihnea Spulber a reuşit o săritură de 84,5 metri, Dana Toth a ajuns la 90,5 metri, iar Daniel Andrei Cacina a încheiat concursul României cu o săritură de 93,5 metri.

Proba pe echipe a fost câştigată de Slovenia, argintul a revenit Norvegiei, iar bronzul, Japoniei.

Locul 12 obţinut de echipa României la sarituri cu schiurile este cea mai bună clasare pentru Team Romania la actuala ediţie de Jocuri Olimpice. Valentin Creţu, locul 15 la sanie este a doua performanţă a României la această competiţie.

news.ro