Nu a uitat de unde a plecat | SIMONA HALEP A DONAT 20.000 DE EURO pentru copiii din Romania care vor sa faca tenis

Din articol Simona Halep sustine viitorul tenisului romanesc si are in plan sa infiinteze o academie

Simona Halep a facut o donatie generoasa, sustinand un proiect care poate da nastere unei noi jucatoare de top din Romania.

Simona Halep a facut un gest impresionant de caritate cu o luna inaintea Craciunului, donand 20.000 de euro proiectului „Tenis in scoala ta” care sustine promovarea copiilor din Romania care vor sa practice tenisul.

Demersul care are in vizor dezvoltarea tenisului romanesc a fost demarat de FRT, in colaborare cu Ministerul Educatiei. Acesta isi propune sa le ofere copiilor interesati de acest sport rachete si mingi gratuite, precum si sesiuni de instruire fara cost.

Simona Halep sustine viitorul tenisului romanesc si are in plan sa infiinteze o academie



Nu este prima oara cand Simona Halep isi arata dorinta de a ajuta tenisul romanesc. Numarul 4 WTA a afirmat in acest an ca isi doreste sa infiinteze o academie de tenis dupa momentul retragerii din sport.

In acest an, Simona Halep a adus Romaniei patru puncte pretioase in Fed Cup, invingand jucatoare de calibrul Karolinei Pliskova, Kristinei Mladenovic si Carolinei Garcia.