GEST MINUNAT facut de Simona Halep pentru copiii care practica sporturi in Romania | "Vreau sa dau inapoi din ceea ce am primit." 

Simona Halep contribuie la dezvoltarea juniorilor sportivi din Romania, sustinand cu precadere hocheiul pe gheata, gimnastica si tenisul.

Simona Halep a plecat la Dubai, unde se pregateste alaturi de echipa sa de startul sezonului 2020, dar contribuie la dezvoltarea viitorului sportului din Romania chiar si atunci cand nu se afla in tara.

Prin fundatia care ii poarta numele, numarul 4 WTA s-a angajat sa sustina financiar o echipa de junioare la hochei pe gheata, diverse evenimente de gimnastica si centre de tenis pentru formarea urmatoarelor staruri ale tenisului romanesc.

"Vreau sa dau inapoi din ce am primit prin intermediul Fundatiei Simona Halep. Deja finantam o echipa feminina de hochei pe gheata la junioare, organizarea mai multor evenimente de gimnastica si, desigur, la inmultirea numarului de tenismeni din Romania, dar am planuri si mai mari pentru viitor!" a scris Simona Halep pe Twitter, adaugand si hashtag-ul "WTA4Love."

Declaratia Simonei vine la o saptamana dupa ce Halep a facut un gest impresionant de caritate cu o luna inaintea Craciunului, donand 20.000 de euro proiectului "Tenis in scoala ta", care sustine promovarea copiilor din Romania care vor sa practice tenisul. Demersul are in vizor dezvoltarea tenisului romanesc si a fost demarat de FRT, in colaborare cu Ministerul Educatiei. Acesta isi propune sa le ofere copiilor interesati de acest sport rachete si mingi gratuite, precum si sesiuni de instruire fara cost.