CFR Cluj a remizat în duelul cu Rapid din Cupa României, scor 1-1, în ultimul meci al Grupei A.

Golul lui clujenilor a fost marcat de Korenica (66') din penalty, iar giuleștenii au înscris prin Pașcanu (88').

Daniel Pancu a fost întrebat despre scandalul cu ”U” Cluj

Antrenorul lui CFR Cluj s-a declarat mulțumit de remiza cu Rapid și a spus că și-ar mai dori doi jucători în această iarnă.

Daniel Pancu a fost întrebat despre situația lui Andrei Cordea, care ar putea să fie suspendat pentru mai multe etape în urma scandalului din derby-ul cu ”U” Cluj.

„Spuneam după jocul de la Arad că provocarea principală și modul în care noi răspunde acestui program infernal cu două echipe a fost să arătam că suntem o echipă europeană.

Este o mare mândrie să cu și cu o calificare în sferturile Cupei României.

Adversarul nostru a fost unul mai omogen, ne-a pus probleme doar în ultimele zece minute.

Arătam bine, valoare individuală este una mare, dar mai vrea în două poziții, nu știu ce am putea să mai luăm, eu aș mai vrea doi jucători.

Îl vreau pe Grigore de la Bistrița (n.r. ironic), am terminat pe locul doi va trebui să jucăm în deplasare, vom juca cu FCSB sau cu Craiova, e clar. Se întâmplă multe până la meciul cu

Aș vrea să spun că m-am prăpădit de râs la multe reacții, eu nu mai pot să zic că asta e țara mea. Dacă cineva vrea să tac, o să tac, dar am reprezentat România.

Avem un jucător în mare formă, pasibil să fie convocat la echipa națională, care este amenințat cu moartea, agresat fizic și chemat la comisii. Eu am auzit că l-a amenințat (n.r. Bergodi), chiar aștept să văd ce decizie se va lua la comisii”, a spus Daniel Pancu.

În urma acestei victorii, CFR Cluj s-a calficat în „sferturile” Cupei României.