FOTO Simona Halep se pregateste INTENS pentru sezonul 2020 | S-a antrenat alaturi de castigatoarea Fed Cup 2019 

Simona Halep se antreneaza la Dubai alaturi de una dintre cele mai in forma jucatoare ale circuitului WTA.

Simona Halep se antreneaza intens in presezonul din Dubai. Campioana de la Wimbledon s-a antrenat alaturi de castigatoarea Fed Cup, Kristina Mladenovic pe o suprafata hard.

Duelul amical dintre cele doua este menit sa le pregateasca pentru sezonul care va incepe pe suprafetele dure si rapide din Australia, intai la Adelaide pentru Simona, iar apoi la Australian Open pentru ambele.

Simona Halep isi antreneaza serviciul, arma care o poate propulsa in debutul sezonului 2020



"Multumesc, Kristina, a fost un antrenament bun," a scris Simona Halep pe Instagram la finalul sesiunii de pregatire. In imaginea publicata de numarul 4 WTA pe reteaua sociala, Simona Halep si Kristina Mladenovic exerseaza serviciul sincronic, o arma care poate fi vitala in jocul pe hard din debutul sezonului 2020.

Simona Halep si Kristina Mladenovic (numar 38 WTA la simplu si numar 2 la dublu) s-ar putea duela la Australian Open atat in proba de simplu feminin, cat si la dublu mixt, in conditiile in care Simona a anuntat ca va participa la toate turneele de Grand Slam in proba mixta alaturi de Horia Tecau, pentru a-si mari sansele de a castiga o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Halep si Mladenovic ar putea juca meci direct si in Fed Cup 2020, in cazul in care Simona Halep va reveni asupra declaratiei sale conform careia nu isi doreste sa mai participe la Fed Cup dupa schimbarea formatului competitional, care presupune renuntarea la sistemul acasa-deplasare.

Franta va aborda Fed Cup 2020 din postura de campioana in exercitiu. In finala Fed Cup 2019, frantuzoaicele au reusit victoria la Australia acasa, Mladenovic reprezentand pilonul principal al succesului selectionatei conduse de capitanul Julien Benneteau.

Rezultatele Kristinei Mladenovic in finala Fed Cup 2019



• VICTORIE 6-1, 6-1 vs. Ajla Tomljanovic (numar 51 WTA)

• VICTORIE 2-6, 6-4, 7-6 vs. Ashleigh Barty (numar 1 WTA)

• VICTORIE 6-4, 6-3 cu Caroline Garcia vs. Samantha Stosur (numar 12 WTA la dublu) / Ashleigh Barty (numar 19 WTA la dublu)