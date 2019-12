UNDE SE ANTRENEAZA SIMONA HALEP inaintea noului sezon | SURPRIZA: a plecat din tara! 

Simona Halep a inceput pregatirile pentru noul sezon. Numarul 4 WTA vrea sa-si razbune infrangerea suferita in finala editiei 2018 a Openului Australian.

Simona Halep a inceput pregatirile pentru noul sezon. Numarul 4 WTA se afla in Dubai, acolo unde isi deruleaza cantonamentul dinaintea debutului stagiunii 2020, care va programa in ianuarie turneele de la Adelaide si Melbourne.

Desi in anii precedenti Simona Halep obisnuia sa se antreneze la Bucuresti in cadrul clubului Stejarii in perioada premergatoare noului sezon, campioana de la Wimbledon a schimbat traseul in acest an, alegand sa se deplaseze in Dubai pentru a se adapta din timp la conditiile meteorologice de vara pe care le va resimti in ianuarie in Australia.

Simona Halep merge la Australian Open pentru a-si razbuna finala pierduta in 2018



In imaginile publicate de sportiva din Constanta pe retelel sociale, Simona este supravegheata in sala de forta de antrenorul sau, Darren Cahill, insotit de preparatorul fizic, Theo Cercel, fizioterapeutul sau si de Artemon Apostu Efremov, antrenor de tenis roman cunoscut pentru perioadele in care le-a pregatit pe Irina Begu si Mihaela Buzarnescu.

Primul turneu la care Simona Halep va juca in 2020 va fi WTA Adelaide, programat pentru saptamana 12-18 ianuarie, de unde Simona se va deplasare catre Melbourne Park, locul desfasurarii primului Grand Slam al anului, intre 20 ianuarie si 2 februarie.

Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala la AO, de catre Serena Williams.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



Simona Halep a participat de zece ori pe tabloul principal al Openului Australian. Cel mai bun rezultat al sau este finala din 2018, succedat de sferturile de finala atinse in editiile 2014 si 2015.

2010 - tur 1

2011 - tur 3

2012 - tur 1

2013 - tur 1

2014 - sferturi de finala

2015 - sferturi de finala

2016 - tur 1

2017 - tur 1

2018 - finala

2019 - optimi de finala