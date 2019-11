„Nu e puternica fizic, dar are VOINTA DE FIER.” | Ion Tiriac spera ca Simona Halep sa mai castige inca alte ZECE turnee de Grand Slam 

Ion Tiriac spera ca Simona Halep va mai castiga inca zece turnee de mare slem.

Ion Tiriac a laudat puterea psihologica pe care o arata Simona Halep pe terenul de tenis si a apreciat performantele sportivei din Constanta ca „un lucru pe care Romania nu l-a mai avut.”

Miliardarul roman a tinut sa le aduca aminte romanilor de „monstrul Nastase”, care s-a impus in cariera sa in nu mai putin de sapte turnee de Grand Slam.

Ion Tiriac: „Castigand la Wimbledon, Simona Halep si-a pus cireasa pe tort.”



„Simona Halep este un lucru pe care Romania nu l-a mai avut. Grand slam-uri am mai avut, iar domnul monstru Nastase exista. Nu poti sa ignori un om care a avut sapte grand slam-uri, plus cinci mastersuri si asa mai departe… Noi uitam cine a fost Ilie Nastase. Noi uitam ca Romania a mai avut si trei finale de Cupa Davis. Iar Simona Halep ca a castigat Roland Garros-ul anul trecut a fost o mare performanta, insa Simona Halep cu Wimbledon-ul cred ca si-a pus cireasa pe tort. Sa speram ca mai are vreo zece cirese pe undeva prin buzunar,” a declarat Tiriac pentru news.ro.

„Cu asta ramane. Eu nu sunt nici managerul ei, nici antrenorul ei. Iar eu eram un pic mai strict in relatiile mele cu jucatorii decat cred ca Simona ar fi putut suporta”, a adaugat campionul probei de dublu de la Roland Garros din 1970.

„Eu nu o cert absolut deloc si Simona Halep cred ca atunci cand vrea sa asculte de cineva se uita in oglinda si asculta de ceea ce spune mintea ei. Si probabil ca are dreptate. E viata ei, e cariera ei si ea trebuie sa se descurce cu treaba asta, Cred ca a facut o performanta uluitoare si cred ca din cauze obiective nu a facut tot ce se putea face. Din punct de vedere fizic ea nu are atat cat are psihic vointa”, a concluzionat presedintele Federatiei Romane de Tenis.