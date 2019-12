SIMONA HALEP A DEZVALUIT motivul pentru care nu merge in Australia in perioada premergatoare Openului Australian 

Simona Halep nu ia in calcul Australia ca destinatie pentru efectuarea stagiului de pregatire intensa din presezon.

Finalurile de an sunt greu de gestionat pentru jucatorii de tenis, intrucat competitiile se incheie abia spre sfarsitul lunii noiembrie, iar luna decembrie nu poate fi rezervata exclusiv vacantei, deoarece sezonul incepe inca din primele zile ale noului an.

In 2020, programul turneelor in WTA si ATP va incepe imediat dupa Anul Nou, iar cum Australian Open, primul Grand Slam al anului va debuta pe 20 ianuarie, multe jucatoare au facut deja alegerea de a se deplasa fie in Asia, fie in Australia pentru a se acomoda cu temperaturile ridicate de la Melbourne.

De ce nu merge Simona Halep niciodata in Australia in presezon



Simona Halep insa este una dintre marile jucatoare care s-au ferit mereu de o vizita prematura in Australia, motivandu-si decizia referindu-se la diferenta drastica de temperatura si la temperaturile ridicate dificil de suportat.

"Cu siguranta nu voi face pregatirea in Australia. Este foarte greu pentru mine sa stau acolo atat de mult. Australia nu este o optiune," a spus Simona Halep, care in acest an a optat sa se deplaseze la Dubai pentru a efectua antrenamentele din presezon.

De regula in ultimii ani insa, jucatoarea din Constanta alegea sa se pregateasca pentru Openul Australian la Bucuresti, in complexul Stejarii.

Cat de cald este, mai exact, in Australia in cursul lunii ianuarie?



In Sudul Australiei, la Adelaide, unde Simona Halep va juca primul turneu al anului 2020, temperatura medie este de 29 grade celsius, dar poate ajunge pana la 40 de grade in dupa-amiezile zilelor cu canicula.

La Melbourne, orasul care gazduieste primul Slam al anului, temperatura este de 26 de grade celsius, insa si acolo jucatorii au acuzat in dese randuri caldura ca un factor destabilizator pentru calitatea jocului.

In 2019, Australia a inregistrat cea mai calduroasa zi din 1939 incoace, la Sydney termometrele inregistrand o temperatura de 47,3 grade celsius.