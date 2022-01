Toate scenariile posibile în cazul lui Novak Djokovic: ar putea să nu mai joace niciodată la Australian Open!

Ministrul Imigrării în Australia, Alex Hawke a decis anularea vizei lui Novak Djokovic, motivând că a luat decizia în sprijinul sănătății și ordinii publice. Hawke a specificat că a fost în interesul public al australienilor să procedeze astfel, iar actualmente Novak Djokovic, alături de avocații săi se confruntă cu o situație complicată.

Jurnalistă specializată în drept, Karen Sweeney de la AAP News Wire declară că sunt patru scenarii posibile în soluționarea cazului Novak Djokovic, care a acaparat atenția publică în ultimele 9 zile.

Probably a (or the) major factor in his decison now is the three year bar on him being granted a visa. He'd only be allowed in for certain reasons, including compassionate grounds.