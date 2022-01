Reacții dure în lumea tenisului, după deportarea lui Novak Djokovic: „Nimeni nu i-a ținut partea.” Ce a transmis Kyrgios

Decizia Curții Federale Australiene de a nu revizui anularea vizei lui Novak Djokovic de către Ministrul Imigrării, Alex Hawke a provocat reacții puternice în lumea tenisului.

Contestatar vehement al sârbului în trecut, tenismenul australian, Nick Kyrgios a reacționat publicând un singur emoji, ilustrând un gest prin care își duce mâna la față în semn de dezaprobare.

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou a afirmat că marele pierzător al acestui haos care s-a întins pe durata unei săptămâni și jumătate este turneul Australian Open.

„Marele pierzător al acestui haos e turneul. Singura veste bună e că, în cazul bun, vom începe să vorbim despre tenis,” a transmis antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

The big loser of this mess is the tournament.

The only good news is that we will hopefully start talking about tennis.