Cum a explicat Ministrul Imigrării din Australia decizia de a-i anula sârbului Djokovic viza pentru a 2-a oară în 9 zile

14 ianuarie nu este o zi liniștită pentru Novak Djokovic, care și-a găsit viza de Australia anulată pentru a doua oară în cursul ultimelor nouă zile.

Ministrul Imigrării, Alex Hawke declară că a luat decizia pentru a susține interesul public al australienilor, bazându-se pe articolul 133C(3) al Actului Migrației.

„Astăzi mi-am exercitat puterea conform secțiunii 133C, alineatul 3 al Actului Migrației pentru a anula viza domnului Novak Djokovic, pentru a sprijini sănătatea publică și ordinea. A fost în interesul public să fac asta.

Luând această decizie, am luat în considerare cu atenție informațiile furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne, poliția de frontieră și domnul Djokovic.

Guvernul Morrison e angajat să protejeze granițele Australiei, în mod special în timpul pandemiei COVID-19,” a scris Alex Hawke în declarația sa oficială.

Avocații lui Novak Djokovic vor face apel și speră să câștige din nou în instanță. Rămâne de văzut dacă sincronizarea juridică îl va menține pe sârb eligibil de joc pentru ediția 2022 a Openului Australian, programată să înceapă luni, 17 ianuarie.

BREAKING:

Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic's Australian visa "on the basis that it was in the public interest to do so."

This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw