"Tenisul nu mai este grija mea!" Anuntul DEVASTATOR facut de Caroline Wozniacki! Prin ce drama trece

Problemele de sanatate ii pot incheia cariera Carolinei Wozniacki.

Wozniacki a fost diagnosticata la finalul anului trecut cu artrita reumatoida, o boala autoimuna ce ii afecteaza conditia fizica.

Jucatoarea daneza a povestit cum s-a chinuit in ultima perioada si schimbarile din cariera ei. Ea a decis deja sa participe la mai putine turnee si sa se axeze mai mult pe Grand Slam-uri in 2019. Chiar si asa, Wozniacki spune ca nu vrea sa renunte la tenisul de performanta si e dispusa sa faca orice sacrificiu.

"Am avut o mica raceala, iar vocea mea era foarte joasa, nu am inteles ca erau parte din simptome, simteam durere in maini, picioare si genunchi. Umerii si coatele erau si mai rau, nici nu puteam sa ma spal pe dinti, sa-mi spal parul, atat de rau imi era.

Eram obosita tot timpul, nu credeam ca pot pati asa ceva! La inceput credeam ca m-am antrenat prea mult deoarece eu mananc sanatos si fac toate lucrurile corect pentru corpul meu, incerc sa fiu cat mai sanatoasa posibil.

Dar simptomele erau din ce in ce mai rau, stiam ca e ceva gresit si am mers la doctor. Nu eram prea speriata pentru ca stiam ce ar putea fi. Dar diagnosticul m-a trezit. Sa joc la nivel inalt pe viitor nu va fi grija mea principala. Viata se va schimba.

O sa fie zile cand o sa ma simt super, alte zile cand nu o sa fiu in forma, poti sa doar sa inveti si sa devii mai bun si mai bine. Acum stiu si ce sa fac inainte si dupa meciuri, corpul meu se recupereaza mai bine.

Dar nu o sa ma opresc. Asa e situatia acum si trebuie doar sa gasesc o solutie pentru a putea sa practic sportul de performanta si la nivel inalt ca a acum", a spus Wozniacki.

Caroline Wozniacki, detinatoarea trofeului la Australian Open, o va intalni pe jucatoarea belgiana Alison Van Uytvanck in primul tur la Melbourne anul acesta.