AUSTRALIAN OPEN | Programul meciurilor: cand debuteaza romancele in primul turneu de Grand Slam al anului

Simona Halep, locul 1 mondial, o va intalni pe Kaia Kanepi in primul tur la Australian Open. Kanepi este jucatoarea care a eliminat-o pe Halep, in toamna, la US Open.

Organizatorii turneului au anuntat ca meciurile din partea inferioara a tabloului se vor disputa luni, iar cele din partea superioara o zi mai tarziu.

Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca Irina Begu, Monica Niculescu si Sorana Cirstea, urmand ca marti sa debuteze si Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Ana Bogdan.

LUNI



Irina Begu vs. Andrea Petkovic (61 WTA)

Monica Niculescu vs. Amanda Anisimova (87 WTA)

Sorana Cirstea vs. Rebbeca Peterson (62 WTA)

MARTI



Simona Halep vs. Kaia Kanepi (70 WTA)

Mihaela Buzarnescu vs. Venus Williams (37 WTA)

Ana Bogdan vs. o jucatoare din calificari

Orele urmeaza sa fie stabilite de organizatori.