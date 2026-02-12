Radu Drăgușin (23 de ani) a semnat cu Tottenham, în căutarea gloriei fotbalistice. Acum însă, la doi ani distanță, experiențele sale, la formația londoneză, au fost neplăcute. Din mai multe puncte de vedere.

În primul rând, a fost accidentarea gravă pe care a suferit-o pe 30 ianuarie 2025. Și din cauza căreia a stat 11 luni pe tușă. Dar nici situația clubului nu e una fericită. Din contră! Și, din ce spune Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Tottenham, clasarea actuală e o consecință firească a modului în care e condusă gruparea londoneză.

''Cei de la Tottenham au construit un stadion şi un teren de antrenament. Ambele sunt incredibile, dar când te uiţi la cheltuielile lor şi, în special, la structura salarială, îţi dai seama că Tottenham nu e un club mare'', a spus australianul, care a fost numit la Spurs în 2023 şi demis doi ani mai târziu.

Postecoglou și-a continuat discursul, făcând o afirmație acidă: ''Am impresia că Tottenham, ca instituţie, zice: <<Suntem unul dintre cluburile mari>>. Dar, în realitate, lucrurile nu stau așa''.

Postecoglou a condus Tottenham pe locul cinci în Premier League, în primul său sezon. Al doilea său sezon s-a încheiat cu un titlu în Europa League, primul trofeu pentru clubul londonez în ultimii 16 ani, dar cu un dezastruos loc 17 în Premier League, ceea ce a dus la demiterea sa.

Fostul antrenor a deplâns faptul că nu a avut un contact intern pentru a discuta politica de transferuri. ''Când ajungi la club vezi peste tot: <<A îndrăzni înseamnă a face>>. Asta e sloganul clubului, dar acţiunile lor reprezintă exact opusul'', a remarcat Postecoglou, subliniind lipsa asumării de riscuri în strategia clubului.

''Tottenham este un club ciudat. Lucrurile au luat o turnură bizară la sfârşitul anului trecut. Nu doar odată cu plecarea mea, ci şi cu cea a lui Daniel Levy (n.r. - preşedintele executiv), ceea ce a creat o atmosferă de incertitudine'', a încheiat Postecoglou, potrivit Agerpres.