Wozniacki, DECIZIE SOC dupa ce a aflat ca care o boala autoimuna! Lovitura grea pentru daneza

Caroline Wozniacki a primit o veste proasta.

Wozniacki a fost diagnosticata cu artrita reumatoida, o boala autoimuna, iar acum are nevoie sa-si schimbe strategia. Wozniacki a decis sa nu mai participe la mai multe turnee si sa se axeze doar pe turneele de Grand Slam. Ea a refuzat deja sa participe la Doha si Sankt Petersburg si va elimina in continuare turnee importante din calendar.

Wozniacki a castigat anul trecut Australian Open si i-a luat locul 1 WTA Simonei Halep, insa l-a pierdut o luna mai tarziu in fata romancei.



"Caroline se va axa pe turneele importante in 2019. Nu va mai juca la turnee mici pentru a castiga, ci doar se va concentra pe Grand Slam-uri si pe cele unde are de aparat puncte.

Nu va mai juca la fel de multe turnee ca in anii precedenti, vom vedea o Caroline mai inteligenta, care nu va mai face mare efort in schimburi lungi. A devenit mai agresiva si va evita schimburile lungi", a zis danezul Martin Mortensen, expert in tenis, pentru Tennis World USA.