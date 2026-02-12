Transfermarkt, cunoscutul site de specialitate în privința stabilirii cotelor de piață ale fotbaliștilor, a separat palmaresul Stelei București de cel al FCSB-ului.

Poziția Transfermarkt referitoare la palmaresul Stelei București

În contextul în care FCSB a pierdut definitiv în justiție lupta pentru istorie cu CSA Steaua București, portalul citat a venit cu o interpretare proprie.

Transfermarkt a alocat Stelei București palmaresul din perioada 1947–1998, în confirmate cu deciziile instanțelor, atât pe plan intern, cât și european.

Spre deosebire de instanțele de judecată însă, Transfermarkt a atribuit istoricul din 1998 până în prezent către FCSB! Mai mult decât atât, CSA Steaua București este tratată ca o entitate înființată în 2017.

„Reprezentanții Transfermarkt subliniază că această soluție nu este una definitivă, ci reflectă stadiul actual al informațiilor oficiale disponibile. Orice modificare viitoare a poziției UEFA sau o decizie clară a instanțelor ar putea duce la ajustări ulterioare.

Până la o poziție fermă a UEFA sau o hotărâre judecătorească lipsită de ambiguități, 'Steaua București (1947–1998)' devine soluția de mijloc prin care istoria clubului poate fi reprezentată distinct, coerent și verificabil”, au menționat reprezentanții portalului specializat în transferuri.

Hotărârea finală luată de ÎCCJ

„În egală măsură, s-a ținut seama că în ciclul procesul anterior au fost dezbătute și respinse apărările FCSB (reiterate însă în recursul pendinte) prin care s-a susținut că dreptul la palmares este unic, ori că este un drept absolut, indisolubil legat de clubul sportiv, sau că este un element al fondului de comerț transferat ori că este supus unui raport de accesorialitate, de natura celui pretins de pârât.

Este corect considerentul primei instanțe, rămas definitiv pentru perioada 1947-1998 că palmaresul nu este un accesoriu al echipei de fotbal, deoarece echipa reprezintă grupul de sportivi care participă la competiții împreună. Palmaresul nu este un accesoriu drepturilor federative asupra jucătorilor pentru că indiferent de modificările survenite în echipă nu intervine nicio schimbare în persoana drepturilor asupra palmaresului. Trofeele nu aparțin sportivilor, ci clubului.

Atât timp cât recurentul nu a demonstrat transferul palmaresului (deoarece acest transfer nu există) nu se poate despre temeiuri legale constând în presupuneri. Din moment ce, în anul 2004, recurentul nu a preluat marca Steaua și nu a preluat patrimoniul, este clar că nu poate fi continuatorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, continuarea activității sportive efectuându-se prin sportivii proprii ai intimatului reclamant”, se arată în motivarea hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cu alte cuvinte, CSA Steaua București a obținut definitiv în plan juridic palmaresul pentru perioada 1947 - 1998.

De cealaltă parte, FCSB nu se poate baza nici măcar pe palmaresul pentru perioada 2003-2017, deoarece recursul în speța respectivă i-a fost respins.

Perioada 1998 - 2003 a rămas „în aer”, deoarece entitatea AFC Steaua, pe care s-a bazat clubul din punct de vedere juridic, nu mai există.

