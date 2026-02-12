De necrezut: ce i-au promis arabii lui Reghecampf dacă le aduce trofeul Champions League

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) urmează să joace meciul începutului de an cu Al-Hilal Omdurman.

Sâmbătă, de la ora 15:00, ora României, grupa C din Champions League programează partidele din ultima etapă. Vorbim despre confruntările Al-Hilal Omdurman (Sudan) - St Eloi Lupopo (RD Congo) și Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) – Mouloudia (Algeria).

În funcție de rezultatele înregistrate în cele două partide, primele două clasate vor avansa în sferturile Champions League.

Pentru a-și asigura prezența în prima fază eliminatorie, Al-Hilal Omdurman, echipa lui „Reghe“, are nevoie de un punct, la Kigali (Rwanda). Aici își joacă meciurile de pe teren propriu formația sudaneză din cauza situației haotice din țară.

Arabii au aflat de „micii“ promiși de Reghecampf

De când a ajuns la Al-Hilal Omdurman, în august 2025, Reghecampf a vorbit despre câștigarea Champions League, în Africa. La început, suporterii și analiștii au râs de tehnicianul român, spunând că nu știe unde a ajuns. Acum însă, după ce Al-Hilal Omdurman a luat patru puncte, în partidele cu Mamelodi Sundowns, finalista ediției trecute, și sudanezii au început să creadă în visul câștigării Champions League.

În acest context, declarația dată de Reghecampf, recent, la Fanatik, a aprins imaginația arabilor. Iată ce a spus tehnicianul român: „N-am apucat să mâncăm mici (n.r. – de când e la Al-Hilal Omdurman). Avem ceva pe aici, un măcelar nemțesc, dar la mici nu am ajuns încă. Să ajung în finală (n.r. – în finala Champions League) și fac eu 1,000 de mici“.

Cum această declarație dată de Reghecampf a ajuns și în presa africană, ea a devenit prilej de glumă în presa sudaneză. De aici, replica jurnalistului Mohamed Altrify, după promisiunea făcută de fostul antrenor al FCSB-ului.

„Să fie martor Dumnezeu, Reghecampf, fratele meu. Dacă tu ne aduci cupa ăsta (n.r. – trofeul Champions League), noi vom sacrifica 2,000 de vaci și trimitem carnea în România pentru tine. Asta ca să uiți de cârnații tăi ieftini (n.r. – aluzie la micii românești)“, a scris jurnalistul sudanez, după cum se poate vedea mai jos, spre amuzamentul fanilor.