FOTO HOT | Cum arata Caroline Wozniacki la 29 de ani! A pozat in costum de baie: toate colegele de circuit o invidiaza

Din articol Caroline Wozniacki, jucatoarea cu cel mai bun indice de grasime corporala din circuit

Caroline Wozniacki, jucatoarea care a invins-o in finala Australian Open 2018 pe Simona Halep este in continuare intr-o forma de zile mari, din punct de vedere fizic.

Daneza a publicat pe retelele sociale o serie de imagini in care si-a etalat corpul pregatit la un nivel inalt din punctul de vedere al fitness-ului. In ceea ce priveste sportul care a consacrat-o, este posibil ca Wozniacki sa nu revina in circuitul WTA, conform spuselor lui Davenport.

Caroline Wozniacki, jucatoarea cu cel mai bun indice de grasime corporala din circuit

"Este posibil ca Wozniacki sa-si anunte retragerea la finalul acestui sezon. Sufera de artrita reumatoida si asta este o problema serioasa. S-a chinuit timp de un an, dar nu a putut ajunge la nivelul anterior si cred ca a fost ultima ei prezenta la US Open", anunta in luna septembrie tripla campioana de Slam, Lindsay Davenport.

Caroline Wozniacki s-a nascut in data de 11 iulie 1990 si va implini 30 de ani la finalul editiei 2020 a turneului de la Wimbledon. Pana in prezent, cele mai mari performante ale danezei in tenisul feminin sunt titlul de la Australian Open din 2018 – singurul de Slam castigat in cariera – si editia 2017 a Turneului Campioanelor, castigata dupa o finala cu Venus Williams. Cea mai buna clasare a Carolinei Wozniacki a fost locul 1, ocupat la finalul anilor 2010 si 2011.

Wozniacki mai are in palmares 6 titluri de turnee Premier Mandatory si Premier 5, dar si alte doua finale de Grand Slam pierdute, ambele la US Open, in 2009, respectiv 2014.