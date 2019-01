FOTO: Ghetele personalizate cu care Simona Halep va juca la Australian Open

Simona Halep va incalta ghete speciale, personalizate, la Australian Open.

Sponsorul tehnic i-a facut o surpriza Simonei. Ghetele verzi au fost imprimate cu steagul Romaniei, dar si cu ardeiul "halepeno".

"Multumesc pentru designul creativ. Imi plac foarte mult", e mesajul Simonei pe Instagram.

Kaia Kanepi, prima adversara a Simonei la Australian Open

Simona Halep o va intalini pe Kaia Kanepi in primul tur la Australian Open.

Este o reeditare a meciului din primul tur de la US Open. In urma cu 4 luni, Kanepi (70 WTA) a invins-o pe Simona Halep.

Daca trece de Kanepi, Halep poate da in turul 2 peste americanca Sofia Kenin, locul 56 mondial.

In turul 3, Simona Halep se poate intalni cu Mihaela Buzarnescu sau Venus Williams. Buzarnescu joaca impotriva lui Venus Williams in primul tur.

Serena Williams este pe jumatatea de tablou a Simonei Halep, iar cele doua se pot intalni in turul 4.

