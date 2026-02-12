Cătălin Itu (26 de ani) traversează o perioadă excelentă în Bulgaria, iar evoluțiile sale solide în tricoul lui Lokomotiv Plovdiv au atras atenția unuia dintre cele mai importante cluburi de la sud de Dunăre. Presa bulgară notează interesul concret al celor de la Levski Sofia pentru mijlocașul român.

Topsport.bg scrie că „albaștrii” îl monitorizează atent pe Itu, fiind impresionați de sezonul pe care acesta îl face la Plovdiv. Principalul atu al românului în ochii antrenorului spaniol Julio Velazquez este polivalența sa. Tehnicianul apreciază faptul că Itu poate acoperi atât postul de extremă dreapta, cât și zona centrală a liniei de mijloc.

În actuala stagiune, Itu a fost o piesă de bază pentru Lokomotiv. Conform statisticii oficiale, mijlocașul a bifat 20 de prezențe în toate competițiile, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Perioada de mercato se închide curând

Oficialii de la Levski sunt presați de timp dacă vor să concretizeze mutarea. Fereastra de transferuri în Bulgaria rămâne deschisă până pe 24 februarie, dată până la care clubul din Sofia speră să ajungă la un acord cu rivalii de la Lokomotiv.

Nu ar fi prima afacere pe axa Plovdiv - Sofia din această iarnă. Levski l-a transferat recent și pe Juan Perea de la aceeași echipă. Cătălin Itu, cotat în prezent la 500.000 de euro, are în palmares patru titluri de campion al României cu CFR Cluj. De-a lungul carierei, el a mai evoluat pentru Dinamo, Poli Iași sau Krumovgrad, înainte de a semna cu Lokomotiv Plovdiv în vara anului trecut.