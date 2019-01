Lovitura anului la Australian Open! Jucatorul suspendat pentru consum de cocaina a reusit "reluarea scorpionului" VIDEO

Calificarile Australian Open aduc lovitura anului in tenisul mondial!

Dan Evans nu e un jucator foarte cunoscut, insa va deveni cu siguranta un star dupa aceasta reusita.

In partida cu austriacul Jurij Rodionov din calificarile Australian Open, scotianul a reusit o lovitura fenomenala, pe la spatele, cu care si-a asigurat un punct in confruntarea cu adversarul sau.

Dan Evans are un trecut controversat, fiind suspendat pana in aprilie anul trecut pentru consum de cocaina. El reusise sa urce pana pe locul 40 ATP inainte sa fie suspendat. In prezent, Evans e in fata lui Andy Murray in clasamentul mondial, fostul lider ATP fiind chinuit de accidentari in ultima perioada.