Dani Carvajal (34 de ani) nu mai intră în planurile antrenorului Alvaro Arbeloa, iar despărțirea la finalul sezonului pare tot mai probabilă.

Conducerea clubului blanco s-a orientat rapid către un posibil înlocuitor. Este vorba despre Wesley Franca (22 de ani), fundașul dreapta al celor de la AS Roma. Potrivit presei din Spania, madrilenii sunt gata să ofere 35 de milioane de euro pentru transferul brazilianului.

Real Madrid pune banii jos pentru înlocuitorul lui Dani Carvajal: 35.000.000€

Mutarea este surprinzătoare în contextul în care în lot se află și Trent Alexander-Arnold, adus de la Liverpool. Englezul nu s-a impus însă, fiind afectat de accidentări, iar Real caută o soluție sigură pentru flancul drept.

Wesley a devenit om de bază la Roma și este sub contract până în 2030. Italienii l-au cumpărat vara trecută de la Flamengo pentru 25 de milioane de euro, iar acum nu ar fi dispuși să renunțe ușor la el.

Presa din Italia notează că suma de 35 de milioane ar putea să nu fie suficientă, în condițiile în care și Manchester City îl monitorizează atent, iar prețul ar putea depăși 50 de milioane de euro.

În acest sezon, Wesley a bifat 29 de meciuri în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă. Cota sa de piață este de 35 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Tubarao și Flamengo sunt celelalte echipe pentru care a evoluat în carieră, înainte de pasul făcut în Serie A.